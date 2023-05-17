В Киеве общественный транспорт будет довозить пассажиров до укрытия в случае воздушной тревоги

С 22 мая в случае объявления воздушной тревоги наземный общественный транспорт Киева должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия.

Соответствующее решение принял сегодня Совет обороны Киева, пишет КГГА.

В случае воздушной тревоги КП «Киевпасстранс» и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, должны сделать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения.

Объявление о ближайшем укрытии будет производить непосредственно водитель. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Контроль за остановкой транспорта возле укрытий будут обеспечивать патрульные полицейские столицы.

Напомним, что власти Киева отклонили несколько петиций об отмене остановки транспорта во время воздушных тревог.

Ранее мы писали, что ГСЧС не требует останавливать транспорт во время тревог. Киевские власти говорят обратное.

Фото: «Киевпасстранс»