Около 100 га Беличанского леса могут застроить

Около 100 га Беличанского леса в Киеве возле лагеря «Лесной Артек» находятся под угрозой застройки.

Ситуацию может изменить Киевсовет, пишет общественное движение «Честно».

Для этого депутатам и главе столицы Виталию Кличко (УДАР) необходимо не продлевать договор с ООО «Литораль». Именно это предприятие 15 лет арендует здесь землю.

Город подписал документы на аренду с ООО «Литораль» в 2008 году, когда мэром был Леонид Черновецкий.

С тех пор, благодаря усилиям активистов в 2014 году и решению Киевсовета, был подписан президентский указ, и лес приобрел самый высокий природоохранный статус национального парка.

Два года назад границы нацпарка были нанесены на кадастровую карту. По сути это участки внутри территории, которая является природно-заповедным фондом.

«Профильный департамент отправил запрос на это общество, чтобы получить соответствующие документы, но оно их так и не предоставило. Эту часть леса обследовали инспекторы и обнаружили, что там произрастают многолетние деревья. Департамент предлагает Киевсовету проект решения об отказе в продлении аренды», — отмечает заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Движение «Честно» написало обращение в КГГА и получило официальный ответ, который это подтверждает.

Эта часть леса – не единственная, за которую происходит борьба. Недавно стало известно об угрозе вырубки 1,5 га Беличанского леса для пожарного депо ГСЧС.

Ранее мы писали, что в собственность общины вернули земли Беличанского леса стоимостью 6 млн. грн.

Фото: общественное движение «Честно»