В Киеве пляжного сезона не будет

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Ирина Маймур
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В столице не будут открывать пляжный сезон, сообщают в КГГА.

Теперь горожанам рекомендуют воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку возле них нет укрытий и хранилищ.

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, на пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время атак врага на столицу киевляне и гости города будут находиться там в опасности.

Также он напомнил, что из соображений безопасности продолжает действовать запрет на посещение лесов. Там проводят работы по разминированию территорий и обнаруживают взрывоопасные предметы.

Ранее мы писали, что в Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища.

Фото: КГГА

Опубликовано: 18 мая 2023
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