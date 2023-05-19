В Киеве переименовали еще 23 улицы: какие именно

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Мария Иващук
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В Киеве переименовали 23 улицы, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

На сайте Киевсовета был опубликован полный список дерусифицированных городских объектов во всех районах.

Голосеевский район:

  • улица Генерала Матыкина – улица Конча-Заспинская;
  • улица Юрия Смолича – улица Докии Гуменной;
  • переулок Ржевский – переулок Станислава Лема;
  • улица Володи Дубинина – улица Рея Брэдбери;
  • переулок Левитана – переулок Николая Бурачека;
  • улица Пролетарская – улица Натальи Лотоцкой;
  • переулок Пролетарский переулок Натальи Лотоцкой;
  • улица Марии Боровиченко – улица Веры Гедройц.

Святошинский район:

  • переулок Кулибина – переулок Антонины Смереки;
  • улица Рихарда Зорге – улица Василия Ерошенко;
  • переулок Краснозаводской – переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район:

  • улица Академика Бутлерова – улица Роберта Лисовского;
  • улица Станюковича – улица Любови Малой.

Деснянский район:

  • улица Красноткацкая – улица Уинстона Черчилля;
  • улица Некрасова – улица Зинаиды Тулуб;
  • улица Матросова – улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район:

  • переулок Орловского – переулок Джорджа Орвелла.

Дарницкий район:

  • улица Чкалова – улица Сергея Светославского;
  • переулок Лермонтова 5-го – переулок Дмитрия Цветковского;
  • переулок Волго-Донской – переулок Надежды Светличной;
  • переулок Суворова – переулок Нины Пестрой.

Соломенский район:

  • улица Александра Пироговского – улица Григория Кочура.

Печерский район:

  • Петровская аллея – аллея Магдебургского права.

Напомним, что в Киеве переименовали также две станции метро – «Дружбы народов» и «Площадь Льва Толстого». А также предстоящую остановку ветки метро на Виноградаре "Проспект Правды".

Фото: Maksym Diachenko

Опубликовано: 19 мая 2023
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