В Киеве переименовали еще 23 улицы: какие именно

В Киеве переименовали 23 улицы, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

На сайте Киевсовета был опубликован полный список дерусифицированных городских объектов во всех районах.

Голосеевский район:

улица Генерала Матыкина – улица Конча-Заспинская;

улица Юрия Смолича – улица Докии Гуменной;

переулок Ржевский – переулок Станислава Лема;

улица Володи Дубинина – улица Рея Брэдбери;

переулок Левитана – переулок Николая Бурачека;

улица Пролетарская – улица Натальи Лотоцкой;

переулок Пролетарский переулок Натальи Лотоцкой;

улица Марии Боровиченко – улица Веры Гедройц.

Святошинский район:

переулок Кулибина – переулок Антонины Смереки;

улица Рихарда Зорге – улица Василия Ерошенко;

переулок Краснозаводской – переулок Анатолия Базилевича.

Днепровский район:

улица Академика Бутлерова – улица Роберта Лисовского;

улица Станюковича – улица Любови Малой.

Деснянский район:

улица Красноткацкая – улица Уинстона Черчилля;

улица Некрасова – улица Зинаиды Тулуб;

улица Матросова – улица Афанасия Заливахи.

Шевченковский район:

переулок Орловского – переулок Джорджа Орвелла.

Дарницкий район:

улица Чкалова – улица Сергея Светославского;

переулок Лермонтова 5-го – переулок Дмитрия Цветковского;

переулок Волго-Донской – переулок Надежды Светличной;

переулок Суворова – переулок Нины Пестрой.

Соломенский район:

улица Александра Пироговского – улица Григория Кочура.

Печерский район:

Петровская аллея – аллея Магдебургского права.

Напомним, что в Киеве переименовали также две станции метро – «Дружбы народов» и «Площадь Льва Толстого». А также предстоящую остановку ветки метро на Виноградаре "Проспект Правды".