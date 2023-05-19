В Киеве переименовали еще 23 улицы: какие именно

В Киеве переименовали 23 улицы, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.
На сайте Киевсовета был опубликован полный список дерусифицированных городских объектов во всех районах.
Голосеевский район:
- улица Генерала Матыкина – улица Конча-Заспинская;
- улица Юрия Смолича – улица Докии Гуменной;
- переулок Ржевский – переулок Станислава Лема;
- улица Володи Дубинина – улица Рея Брэдбери;
- переулок Левитана – переулок Николая Бурачека;
- улица Пролетарская – улица Натальи Лотоцкой;
- переулок Пролетарский переулок Натальи Лотоцкой;
- улица Марии Боровиченко – улица Веры Гедройц.
Святошинский район:
- переулок Кулибина – переулок Антонины Смереки;
- улица Рихарда Зорге – улица Василия Ерошенко;
- переулок Краснозаводской – переулок Анатолия Базилевича.
Днепровский район:
- улица Академика Бутлерова – улица Роберта Лисовского;
- улица Станюковича – улица Любови Малой.
Деснянский район:
- улица Красноткацкая – улица Уинстона Черчилля;
- улица Некрасова – улица Зинаиды Тулуб;
- улица Матросова – улица Афанасия Заливахи.
Шевченковский район:
- переулок Орловского – переулок Джорджа Орвелла.
Дарницкий район:
- улица Чкалова – улица Сергея Светославского;
- переулок Лермонтова 5-го – переулок Дмитрия Цветковского;
- переулок Волго-Донской – переулок Надежды Светличной;
- переулок Суворова – переулок Нины Пестрой.
Соломенский район:
- улица Александра Пироговского – улица Григория Кочура.
Печерский район:
- Петровская аллея – аллея Магдебургского права.
Напомним, что в Киеве переименовали также две станции метро – «Дружбы народов» и «Площадь Льва Толстого». А также предстоящую остановку ветки метро на Виноградаре "Проспект Правды".
Фото: Maksym Diachenko