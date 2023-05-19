Во Львове отреставрировали окна в историческом доме: фото

Во Львове отреставрировали окна в историческом доме на площади М. Шашкевича, 2, сообщили в ЛКП «Бюро наследия».

Вместо пластиковых окон специалисты изготовили три новых деревянных окна и один балконный блок по образцу других аутентичных окон из того же дома.

Также реставраторы воспроизвели латунные ручки, похожие на сохранившиеся в подъезде.

Общая стоимость реставрации – 221 784 гривен. Благодаря программе софинансирования жители заплатить 50% от стоимости, а остальные средства – это софинансирование немецкого фонда Eberhard-Schöck-Stiftung.

Ранее мы писали, что во Львове отреставрировали исторические дубовые ворота на улице Генерала Чупринки.

Фото: «Бюро наследия»