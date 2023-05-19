Земли Оксаны Марченко под Киевом вернули государству

Прокуроры вернули государству земли под Киевом, находившиеся в частной собственности супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
Речь идет о землях площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн. грн.
Прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе ввели в частную собственность вопреки требованиям законодательства.
Затем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга экснародного депутата, лишенного украинского гражданства, — лидера запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ».
Учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд в Киевской области удовлетворил иск о возвращении этих земель в государственную собственность.
Ранее мы писали, что суд вернул обществу Киева заказник «Троещинские луга».
Фото иллюстративное, Johannes Plenio/Unsplash