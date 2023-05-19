Земли Оксаны Марченко под Киевом вернули государству

Прокуроры вернули государству земли под Киевом, находившиеся в частной собственности супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Речь идет о землях площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн. грн.

Прокуроры доказали, что часть лесного участка на берегу Днепра в Бориспольском районе ввели в частную собственность вопреки требованиям законодательства.

Затем землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга экснародного депутата, лишенного украинского гражданства, — лидера запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ».

Учитывая нарушение требований законодательства, областная прокуратура обратилась в суд. Хозяйственный суд в Киевской области удовлетворил иск о возвращении этих земель в государственную собственность.

Ранее мы писали, что суд вернул обществу Киева заказник «Троещинские луга».