Нужно ли второй раз платить за проезд после отбоя тревоги: объясняют в КГГА

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Ирина Маймур
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С 22 мая наземный общественный транспорт Киева в случае объявления тревоги будет везти пассажиров в ближайшее укрытие.

Нужно ли в таком случае повторно платить за проезд, объяснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Второй раз платить за проезд в общественном транспорте после отбоя тревоги не нужно. Пассажиры могут продолжить пользоваться транспортом на том же маршруте по уже оплаченным проездным документам в течение часа.

К тому же, Поворозник пояснил, что трамваи в случае воздушной тревоги будут везти пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части – «кармана».

После отбоя пассажиры смогут продолжить движение в том же транспорте (водитель будет ждать 10 минут) или воспользоваться следующим. Платить за проезд повторно в обоих случаях не нужно.

Раньше мы писали, что в Киеве будут тестировать электронный билет в маршрутках.

Фото: КГГА

Опубликовано: 19 мая 2023
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