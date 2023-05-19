На время войны на водоемах Киева запретили водный транспорт

В Киеве во время военного положения запретили движение всех водных видов транспорта.
Об этом сообщили в КГГА.
Речь идет о речных, малых, спортивных судах, водных мотоциклах, средствах развлечений на воде и т.д.
В то же время, разрешение на плавание судов можно получить по обращению субъектов хозяйствования. Его предоставляет Киевская городская военная администрация по согласованию с Командованием группировки сил и средств обороны Киева.
Раньше мы писали, что в Киеве не будет открываться пляжный сезон. Власти советуют горожанам воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку там нет укрытий и хранилищ.
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