В Киеве разрабатывают план массового строительства укрытий

Киевские власти начали разрабатывать план массового строительства помещений двойного назначения, которые будут выполнять функцию укрытия.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко рассказал агентству «Интерфакс-Украина».

Речь идет о помещениях двойного назначения, которые в военное время могут использоваться в качестве укрытия.

По словам Кличко, власти рассматривают строительство и обустройство паркингов, защищенных холлов и залов в детских садах и школах, а также подземных переходов.

Также мэр отметил, что проект реализуют на средства городского бюджета. На каждый район столицы было выделено по 10 млн грн.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют возводить подземные паркинги во всех районах столицы, поскольку «у них есть острая потребность».

Фото: УНИАН