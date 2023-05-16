Подземные паркинги построят во всех районах Киева — Кличко

В Киеве планируют строить подземные паркинги во всех районах столицы, поскольку «у них есть острая потребность».

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил Виталий Кличко.

«Большинство из них должны быть подземными и стать объектами двойного назначения. Подземная часть таких паркингов будет служить укрытием во время воздушных тревог», — заявил Кличко.

Он настаивает, что именно такой паркинг построят на улице Приречной на Оболони. Трехуровневый подземно-наземный паркинг будет вмещать 720 автомобилей. Его подземная часть будет служить укрытием во время воздушной тревоги. Общая площадь паркинга составит более 10 тысяч квадратных метров. Площадь помещений двойного использования – более 2 тысяч квадратных метров.

Паркинг будет построен возле рекреационной зоны, которая соединит между собой парк «Наталка», набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост. Для этого выделят из городского бюджета 120 миллионов гривен.

Напомним, что киевляне выступают против строительства, хотят сохранить зеленую зону и обустроить там парк. Соответствующая петиция набрала более 6000 подписей. В настоящее время она находится на рассмотрении местных властей.

Ранее мы писали, что стоимость реконструкции двух решений в Киеве превышает годовой бюджет Тернополя или равняется половине бюджета Полтавы.

Фото: визуализация будущей рекреационной зоны на Оболони от КГГА; иллюстративное из открытых источников