В столице больше не будут варварски обрезать деревья: Киевсовет утвердил новые правила

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Ирина Маймур
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18 мая Киевсовет принял рекомендации по уходу за кронами деревьев на территории столицы. В частности, новые правила не предусматривают омолаживающую обрезку крон, широко применявшуюся ранее.

Что еще нового в утвержденных рекомендациях, сообщили в «Киевзеленстрое».

Отмечается, что рекомендации содержат обстоятельную информацию о том, как следует проводить обрезку, чтобы не только продлить жизнь дерева, но и помочь ему развиваться.

Что нового в рекомендациях:

  • дерево – это живой организм;
  • есть два типа обрезки: формовочная и санитарная. Омолаживающая исключена из рекомендаций;
  • крону дерева нельзя обрезать больше, чем на 35% от ее объема;
  • обрабатывать раны следует раствором фунгицидов с действующим веществом: карбоксила, тиофанат-метила, гидроксида меди, хлорокиси меди, сульфата меди. Никаких садовых варов или масляной краски.

Ранее мы писали, чтовозле «Голосеевского» парка вместо демонтированных МАФов высадили деревья и кустарники.

Фото: «Киевзеленстрой»

Опубликовано: 19 мая 2023
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