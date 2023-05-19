В столице больше не будут варварски обрезать деревья: Киевсовет утвердил новые правила

18 мая Киевсовет принял рекомендации по уходу за кронами деревьев на территории столицы. В частности, новые правила не предусматривают омолаживающую обрезку крон, широко применявшуюся ранее.

Что еще нового в утвержденных рекомендациях, сообщили в «Киевзеленстрое».

Отмечается, что рекомендации содержат обстоятельную информацию о том, как следует проводить обрезку, чтобы не только продлить жизнь дерева, но и помочь ему развиваться.

Что нового в рекомендациях:

дерево – это живой организм;

есть два типа обрезки: формовочная и санитарная. Омолаживающая исключена из рекомендаций;

крону дерева нельзя обрезать больше, чем на 35% от ее объема;

обрабатывать раны следует раствором фунгицидов с действующим веществом: карбоксила, тиофанат-метила, гидроксида меди, хлорокиси меди, сульфата меди. Никаких садовых варов или масляной краски.

Ранее мы писали, что возле «Голосеевского» парка вместо демонтированных МАФов высадили деревья и кустарники.

Фото: «Киевзеленстрой»