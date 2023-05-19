В столице больше не будут варварски обрезать деревья: Киевсовет утвердил новые правила

18 мая Киевсовет принял рекомендации по уходу за кронами деревьев на территории столицы. В частности, новые правила не предусматривают омолаживающую обрезку крон, широко применявшуюся ранее.
Что еще нового в утвержденных рекомендациях, сообщили в «Киевзеленстрое».
Отмечается, что рекомендации содержат обстоятельную информацию о том, как следует проводить обрезку, чтобы не только продлить жизнь дерева, но и помочь ему развиваться.
Что нового в рекомендациях:
Ранее мы писали, чтовозле «Голосеевского» парка вместо демонтированных МАФов высадили деревья и кустарники.
Фото: «Киевзеленстрой»