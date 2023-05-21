В здании Речного вокзала открыли American University Kyiv

American University Kyiv открыли в здании Речного вокзала на Почтовой площади.

Об этом сообщил ректор Университета Роман Шеремета.

Мы открыли новый Университет в Украине под ракетными обстрелами во время жестокой войны. American University Kyiv – это не просто еще один университет – это большой символ устойчивости украинского народа, это маяк надежды и партнерства между США и Украиной.

Во время открытия кампуса River Port прошла инаугурация нового президента Американского университета Дэна Райса.

American University Kyiv – это частный университет международного уровня, созданный в партнерстве с Arizona State University, который признан наиболее инновационным образовательным учреждением США.

Ранее мы писали, что Киево-Могилянская академия запускает новую программу IT-обучения вместе со специалистами Grid Dynamics.

Фото: Роман Шеремета