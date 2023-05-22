На некоторых улицах Львова вместо уличных заборов высадят кусты

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Ирина Маймур
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На некоторых улицах Львова планируют демонтировать ограждения, которые не влияют на безопасность дорожного движения.

Вместо заборов высадят кусты или установят столбцы или полушария, сообщил Львовский городской совет.

В настоящее время город наработал 50 локаций, на которых целесообразно убрать ограждения. В горсовете отмечают, что такие ограждения требуют затрат на содержание и обновление, однако не улучшают безопасность движения на дороге.

«Часто такое ограждение мешает уборочной технике, а в некоторых локациях даже опасно, потому что создает мысленное ощущение безопасности как для водителя, так и для пешехода, хотя на самом деле несет дополнительную опасность, потому что в случае ДТП работает как шрапнель и увеличивает силу поражения. Кроме этого, ограждение уменьшает обзорность для водителя», — объяснил руководитель управления уличной инфраструктуры ЛГС Павел Сырватка.

Городская комиссия по безопасности дорожного движения на заседании 17 мая согласила демонтировать первое турникетное ограждение на перекрестке улиц Мазепы – Тычины протяженностью 30 метров.

В местах, где уберут турникеты, планируют посадить кусты. Там, где может возникнуть стихийная парковка, будут устанавливать столбцы или полушария.

Ранее мы писали, что в центре Львова взорвали первые «климатические деревья».

Фото: ЛГС, zahid.espreso.tv

Опубликовано: 22 мая 2023
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