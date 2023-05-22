На некоторых улицах Львова вместо уличных заборов высадят кусты

На некоторых улицах Львова планируют демонтировать ограждения, которые не влияют на безопасность дорожного движения.

Вместо заборов высадят кусты или установят столбцы или полушария, сообщил Львовский городской совет.

В настоящее время город наработал 50 локаций, на которых целесообразно убрать ограждения. В горсовете отмечают, что такие ограждения требуют затрат на содержание и обновление, однако не улучшают безопасность движения на дороге.

«Часто такое ограждение мешает уборочной технике, а в некоторых локациях даже опасно, потому что создает мысленное ощущение безопасности как для водителя, так и для пешехода, хотя на самом деле несет дополнительную опасность, потому что в случае ДТП работает как шрапнель и увеличивает силу поражения. Кроме этого, ограждение уменьшает обзорность для водителя», — объяснил руководитель управления уличной инфраструктуры ЛГС Павел Сырватка.

Городская комиссия по безопасности дорожного движения на заседании 17 мая согласила демонтировать первое турникетное ограждение на перекрестке улиц Мазепы – Тычины протяженностью 30 метров.

В местах, где уберут турникеты, планируют посадить кусты. Там, где может возникнуть стихийная парковка, будут устанавливать столбцы или полушария.

Ранее мы писали, что в центре Львова взорвали первые «климатические деревья».

Фото: ЛГС, zahid.espreso.tv