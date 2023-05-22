Работы на пивоварне Шульца проводят без разрешений – КГГА

Департамент охраны культурного наследия КГГА не предоставлял разрешения на проведение каких-либо работ на территории пивоварни Карла Шульца. В настоящее время в ведомстве проводят исследования, чтобы предоставить зданиям завода статус объекта культурного наследия

Об этом Департамент охраны культурного наследия КГГА сообщил " БЖ " в ответе на информационный запрос.

Какой статус пивоварни сейчас

Несмотря на то, что здания на территории пивоварни не состоят на учете объектов культурного наследия, пивзавод Карла Шульца имеет историко-культурную ценность и внесен в перечень объектов ХІХ-ХХ ст., которым может угрожать уничтожение или повреждение.

Какие разрушения зафиксированы комиссией:

3 ноября 2022 года специалисты зафиксировали признаки разрушения одного из зданий, расположенного со стороны переулка Лужевского.

27 февраля 2023 года комиссия установила, что один из корпусов комплекса зданий пивоварни Шульца демонтирован, а на другом из корпусов комплекса зданий проведен частичный демонтаж объема крыши и двух этажей.

По имеющейся в Департаменте информации, комплекс зданий Пивоварни

Карла Шульца находится в частной собственности БО «Международный благотворительный фонд «Фонд национального благосостояния Крыма».

Что по разрешениям

В Департаменте утверждают, что разрешения на выполнение каких-либо работ на территории пивоварни Шульца не предоставлялись и не регистрировались. К тому же ведомство обращалось к владельцу с требованиями остановить проведение работ по указанному адресу и предоставить разрешительную документацию на проведение соответствующих работ.

По этому поводу КГГА проинформировало Министерство культуры и информационной политики Украины о проведении работ, проходящих на территории завода.

Ранее мы писали, что 24 марта Киевская городская прокуратура наложила арест на исторические здания пивоварни Карла Шульца.

Напомним, что в 2021 году здание пивзавода Шульца на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения. Причиной тому стало новое строительство. На месте пивоварни решили построить крымскотатарский культурно-образовательный центр с мечетью на 5000 человек.

Чтобы помешать уничтожению исторических построек, активисты обратились с открытым письмом-обращением к руководству Турецкой Республики. В нем они отметили необходимость проведения общественного обсуждения строительства Исламского культурного центра. 5 апреля Дмитрий Перов передал письмо-обращение сотрудникам Посольства республики Турция.

Фото: Дмитрий Перов , Антон Короб