Работы на пивоварне Шульца проводят без разрешений – КГГА

Департамент охраны культурного наследия КГГА не предоставлял разрешения на проведение каких-либо работ на территории пивоварни Карла Шульца. В настоящее время в ведомстве проводят исследования, чтобы предоставить зданиям завода статус объекта культурного наследия
Об этом Департамент охраны культурного наследия КГГА сообщил " БЖ " в ответе на информационный запрос.
Несмотря на то, что здания на территории пивоварни не состоят на учете объектов культурного наследия, пивзавод Карла Шульца имеет историко-культурную ценность и внесен в перечень объектов ХІХ-ХХ ст., которым может угрожать уничтожение или повреждение.
По имеющейся в Департаменте информации, комплекс зданий Пивоварни
Карла Шульца находится в частной собственности БО «Международный благотворительный фонд «Фонд национального благосостояния Крыма».
В Департаменте утверждают, что разрешения на выполнение каких-либо работ на территории пивоварни Шульца не предоставлялись и не регистрировались. К тому же ведомство обращалось к владельцу с требованиями остановить проведение работ по указанному адресу и предоставить разрешительную документацию на проведение соответствующих работ.
По этому поводу КГГА проинформировало Министерство культуры и информационной политики Украины о проведении работ, проходящих на территории завода.
Ранее мы писали, что 24 марта Киевская городская прокуратура наложила арест на исторические здания пивоварни Карла Шульца.
Напомним, что в 2021 году здание пивзавода Шульца на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения. Причиной тому стало новое строительство. На месте пивоварни решили построить крымскотатарский культурно-образовательный центр с мечетью на 5000 человек.
Чтобы помешать уничтожению исторических построек, активисты обратились с открытым письмом-обращением к руководству Турецкой Республики. В нем они отметили необходимость проведения общественного обсуждения строительства Исламского культурного центра. 5 апреля Дмитрий Перов передал письмо-обращение сотрудникам Посольства республики Турция.
Фото: Дмитрий Перов , Антон Короб