Дизайнеры показали еще 3 варианта надписи для станции метро «Зверинецкая»

Шрифты для новой надписи станции метро «Зверинецкая» представили еще 3 дизайнера, пишет «Хмарочос».

Дизайнер городских проектов Александр Колодько показал свой вариант редизайна названия для переименованной станции метро «Дружбы народов». Он создал шрифт в таком же стиле, который заложили в проект архитекторы Николай Алешкин и Анатолий Крушинский.

«По моему мнению, это не случай, который нуждается в переосмыслении или переработке, наоборот — это одна из вещей, которую следует сохранить, потому что это хороший пример модернизма и отражение своего времени», — отметил Александр.

В то же время, шрифтовый дизайнер Дмитрий Растворцев, комментируя работу Колодько, внес свои правки и обновил его вариант.

Еще один шрифт создал дизайнер Тимур Джафаров, который сейчас в рядах ВСУ. Он работал над своим вариантом в спешке и привлек к работе друга Максима, тоже военного.

«Надпись на путевой стене – это элемент архитектуры станции. Голосование проводилось по изменению именно названия станции, а не внесению правок в совершенный и ныне уже исторически значимый архитектурный проект. Надпись, созданная оригинальными архитекторами для Дружбы Народов, является не только самой красивой в Киевском метро, но и довольно важным зеркалом времени в украинской архитектуре», — считает Джафаров.

Собственную концепцию диджитализации названия «Зверинецкая» создал совладелец дизайнерского агентства Подвал 42 Александр Биленко.

«Не могу не предложить накрутить киберпанка, который должен понравиться людям, размещающим рекламу в метро… В лучших традициях Xzibit, мы устанавливаем огромный экран в станцию. Вместо статики делаем динамику. Показываем время для прибытия, можем показать следующие станции. Можем показать, можно ли будет пересесть на другие ветки метро, если сесть в поезд — собственно никаких ограничений, только наша фантазия», — прокомментировал свой концепт Биленко.

Ранее мы писали, что киевский дизайнер Богдан Гдаль разработал шрифт для названия станции метро «Зверинецкая».

Фото: визуализации Александра Колодько, Дмитрия Растворцева, Тимура Джафарова, Александра Беленко