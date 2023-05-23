Во Львове застройщик обустроит возле ЖК рекреационную зону с озером. Почему активисты против

Во Львове застройщик обещает восстановить озеро рядом со своим ЖК по улице Замарстыновской, 172. Вместо промышленных прудов с рыбой он хочет обустроить там пространство для отдыха всех горожан.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующее решение было согласовано во время выездного заседания депутатской комиссии экологии, природопользования и энергосбережения ЛГС.

«Мы не отказываемся от намерений и обещаний, которые мы имели перед жителями жилищного комплекса по восстановлению водоема. Конечно, он будет восстановлен в несколько иной конфигурации, но с сохранением ключевых параметров. Поскольку раньше это были три мини-пруда для разведения рыбы, то сейчас это будет рекреационная зона с водоемом, доступной всем жителям Львова», — пояснил представитель застройщика Роман Давымука.

К тому же застройщик планирует открыть у облагороженного водоема заведение питания. Ранее мэр ветировал это решение, потому что не было ясности, что будет с озером. Вопрос планируют рассмотреть на следующем заседании депутатской комиссии по экологии, природопользованию и энергосбережению ЛГС.

В то же время глава ОО «Удобный город» Юрий Тер-Арутюнян отметил, что во время комиссии не слушали мнение общества. Активисты узнали о произошедшем за 2 часа до начала. К тому же, ни одного проекта застройки комиссии не представили.

«Официально признали, что чтобы построить McDonald's там места нет, поэтому строить будут на месте озера, а озеро вроде бы сделают рядом. Если останется на нем место. Позиция власти города сокрушает: дают добро на застройку, потому что надеются, что застройщик сделает благоустройство и сделает озеро», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Киевсовет утвердил застройку промзоны 26-этажками у станции «Киев-Днепровский».

Фото: ЛГС