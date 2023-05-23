На Сечевых Стрельцов вырубают деревья ради паркинга

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Ирина Маймур
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Во дворе многоэтажки на улице Сечевых Стрельцов, 55 вырубают деревья, чтобы обустроить парковку.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Вырубку деревьев производят без надлежащих документов и консультаций с местными жителями. При попытке выяснить основания активисту ответили, что деревья будто бы угрожают жизни людей.

Неравнодушные киевляне уже обратились в полицию и подали заявления о самоуправстве. Они требуют полноценного обсуждения этого вопроса и привлечения общественности.

Ранее мы писали, что в Киеве окончательно отказались от строительства комплекса построек рядом с храмом на Оболони.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 23 мая 2023
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