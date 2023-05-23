На Сечевых Стрельцов вырубают деревья ради паркинга

Во дворе многоэтажки на улице Сечевых Стрельцов, 55 вырубают деревья, чтобы обустроить парковку.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Вырубку деревьев производят без надлежащих документов и консультаций с местными жителями. При попытке выяснить основания активисту ответили, что деревья будто бы угрожают жизни людей.

Неравнодушные киевляне уже обратились в полицию и подали заявления о самоуправстве. Они требуют полноценного обсуждения этого вопроса и привлечения общественности.

Ранее мы писали, что в Киеве окончательно отказались от строительства комплекса построек рядом с храмом на Оболони.

Фото: Дмитрий Перов