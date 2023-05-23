В Киеве в первых маршрутках частного перевозчика установили валидаторы

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Мария Иващук
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В Киеве на первом маршруте частного перевозчика заработали валидаторы для оплаты электронным билетом, сообщает портал городского транспорта AllTransUa.

Валидаторы заработали на маршруте 444 (от станции метро «Выставочный центр» до улицы Метрологической), обслуживающей ООО «Союз-Авто».

Списание средств происходит из кошелька, по аналогии с городской электричкой.

Это уже третий перевозчик, поддерживаемый электронным билетом от "Киев.Цифровой", и первый из частных перевозчиков Киева.

Напомним, что в КГГА пообещали в ближайшее время протестировать электронный билет на отдельных маршрутах частных перевозчиков.

Ранее киевляне подписали петицию о безналичной оплате в маршрутках. Однако Киевсовет ее не поддержал.

Опубликовано: 23 мая 2023
громадський транспорт
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