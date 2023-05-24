В КГГА заверили, что закрытых укрытий во время воздушной тревоги не будет

В Киеве все закрытые укрытия будут своевременно обнаруживаться и к ним будет обеспечиваться беспрепятственный доступ.

Об этом сообщили в КГГА.

В рамках проверки посетили одно из укрытий в Святошинском районе, на которое от местных жителей поступило немало жалоб. Мало того, что это укрытие было закрыто во время тревог, да еще и балансодержатель самовольно выбросил на улицу вещи людей, которые они оставляли в укрытии.

"Во время последних таких атак было обнаружено, что не все укрытия открыты для киевлян. Это не системная проблема Киева, а точечные вопросы, на которые мы реагируем и решаем проблему на местах"

Добавляется, что Национальная полиция уже осуществила проверку 34-х проблемных укрытий – выявила 4 нефункционирующих, 5 объектов, которые не учитываются как укрытие и 2 по факту отсутствующих. Остальные – функционируют в штатном режиме.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за жалоб горожан проинспектируют все укрытия.

В КГГА также отмечали, что если вы пришли к укрытию, а оно закрыто, то необходимо позвонить по телефону 101 или 1551.

Фото: УНІАН