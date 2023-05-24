В Киеве открыли сортировочную капсулу нового образца

В центре Киева заработала сортировочная капсула нового образца от «Украины без мусора». Ее конструкцию создали на базе переоборудованного морского контейнера.

В пространстве можно сдать 25 видов вторсырья, сообщают на Facebook-странице инициативы.

Капсула будет работать по принципу самообслуживания. Там не будет эко-консультантов. В УБД уверены, что это не составит проблемы, ведь киевляне уже не первый год совершенствуют сортировочный уровень на NoWasteRecyclingStation на Саперно-Слободской, 25/4.

Капсула явилась воплощением ряда принципов 5R. Ее конструкция — переоборудованный морской контейнер, а во внутреннем дизайне использовали материал из переработанного пластика от известного украинского бренда с мировым именем — The Good Plastic Company.

Капсула расположена на территории бизнес-городка «Форум» на улице Пимоненко, 13. Она имеет парковку, кафе и уютную зеленую зону с беседками, доступ к которым свободный.

Ранее мы писали, что в Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен.

Фото: «Украина без мусора»