В Киеве может подорожать проезд в общественном транспорте

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Ирина Маймур
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В КГГА считают, что в ближайшее время нужно поднимать тарифы на общественный транспорт.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По словам Руслана Кандибора, стоимость проезда в общественном транспорте столицы является одной из самых дешевых в Украине. Из-за такой низкой цены пока нет возможности развивать транспорт, ведь он убыточен.

Ранее мы писали, что в Киеве в первых маршрутках частного перевозчика установили валидаторы.

Фото: Киевпасстранс

Опубликовано: 24 мая 2023
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