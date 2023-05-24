Жители разрушенного дома на Жилянской собирают средства на его восстановление

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Ирина Маймур
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Жители исторического дома на улице Жилянской 116А, разрушенного в октябре дроном рф, собирают средства на его восстановление.

Об этом сообщает издание «Хмарочос».

По их словам, власти игнорируют ремонт дома, поэтому жители будут делать его самостоятельно.

«Наш дом отбирают, не отстраивают, ведь это дорогая земля в центре, и кому-то она нужна больше, чем людям, проживающим в доме. Кому-то война, а мэру Киева нужна земля, даже маленький клочок, наш дом всего на 16 кв», — пишет его жительница Татьяна.

Также она сообщила, что в настоящее время жители собирают деньги на экспертизу. Затем они просчитают смету восстановления, которое будет проходить в несколько этапов.

После экспертной оценки жители хотят возобновить коммуникацию с властями.

Напомним, что уже в день обстрела мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что здание не подлежит восстановлению. Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на выводы экспертизы, заявил, что дом старый, имеет деревянные перекрытия и его невозможно отстроить.

Местные власти предложили жителям заехать в квартиры в новостройке на улице Польской или получить денежную компенсацию. Известно, что указанная новостройка расположена на левом берегу Киева недалеко от танкового завода, а размер денежной компенсации не озвучивали.

Реквизиты для помощи жителям Жилянского:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/7ztCYPDRUD

Карта: 5375411206049731

Ранее мы писали, что в Киевской области начали восстанавливать многоэтажки за средства, собранные через United24.

Фото: «Дом»

Опубликовано: 24 мая 2023
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