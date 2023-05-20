В Киевской области начали восстанавливать многоэтажки за средства, собранные через United24

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Валерия Гуржий
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На Киевщине стартовало восстановление многоквартирных домов в рамках направления "Восстановление", финансируемого через фандрейзинговую платформу United24.

Об этом сообщает КОДА.

Речь идет о восстановлении 3 из 18 домов в области, которые были повреждены российскими оккупантами, они расположены в населенных пунктах Мила, Бузова и Гостомель.

В общей сложности планируют восстановить 18 домов. Проект позволит вернуть в дома более 4 тыс. жителей, а ориентировочная стоимость работ составит 800 млн. грн. Речь идет о восстановлении 3 домов в Гостомельской, 4 – Дмитровской, 4 – Бородянской и 7 – Ирпенской общин.

Глава КОВА Руслан Кравченко подчеркнул, что восстановление 3 домов стартовало на этой неделе. На других работы будут начинаться поэтапно в ближайшее время и должны закончиться до конца года.

Ранее мы писали, что в Буче отстроили улицу Вокзальную и отремонтировали 110 домов.

Фото: КОДА

Опубликовано: 20 мая 2023
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