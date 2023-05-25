В Киеве обустроили кольцевые развязки на восьми перекрестках: где именно

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Ирина Маймур
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Для повышения безопасности движения дорожники обустроили «дорожные клумбы» на восьми перекрестках Киева.

Об этом сообщили в УК «Киевавтодор».

Сейчас уже 4 развязки уже имеют разметку. Еще на 4-х – выполнили основные работы. Там осталось только нанести разметку.

В частности, полностью завершили работу на пересечении улиц Владимира Жаботинского, Януша Корчака и Голды Меир на перекрестке улицы Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект, пер. Новопечерский.

В процессе работы еще на 7 объектах: перекресток ул. Бориса Гмыри и ул. Михаила Гришко, перекрестке ул. Ивана Микитенко и ул. Ирины Бекешкиной, перекресток ул. Марко Вовчка и ул. Вербовой, перекрестке ул. Светлицкого и пров. Межового, угол ул. Уманская и ул. Генерала Геннадия Воробьева.

В этом году дорожники планируют обустроить около 40 кольцевых развязок во всех районах столицы.

Ранее мы писали, что возле «Арсенальной» уберут пешеходные переходы, которые неизвестно кто нарисовал.

Фото: УК «Киевавтодор»

Опубликовано: 25 мая 2023
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