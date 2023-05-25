В Виннице впервые засеяли декоративный луг вместо газона

В рамках проекта «Луга Винницы» в городе засеяли тестовый участок декоративных лугов.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Институт развития города».

На главной аллее Вишенского парка луга решили засеять на отдельных участках с заброшенным газоном.

Засеяли семенами польского производства. Это декоративный микс из однолетних и многолетних цветов, состоящий из большого количества видов растений и выдерживающий периоды засухи.

Профессиональную поддержку коммунальщикам оказывала ландшафтная дизайнерка Наталья Дубенкова.

Впоследствии также планируют создать луга на площади Стуса.

Напомним, что луга имеют множество преимуществ и пользы для города:

растения не нуждаются в поливе и поглощают избыточную воду во время ливней;

эффективно очищают воздух;

способствуют биоразнообразию;

подлежат кошению только 1-2 раза в год и не требуют подкормки;

возвращают подлинную природу на городские улицы.

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Фото: «Институт развития города»