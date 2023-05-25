В Виннице впервые засеяли декоративный луг вместо газона

В рамках проекта «Луга Винницы» в городе засеяли тестовый участок декоративных лугов.
Об этом сообщает коммунальное предприятие «Институт развития города».
На главной аллее Вишенского парка луга решили засеять на отдельных участках с заброшенным газоном.
Засеяли семенами польского производства. Это декоративный микс из однолетних и многолетних цветов, состоящий из большого количества видов растений и выдерживающий периоды засухи.
Профессиональную поддержку коммунальщикам оказывала ландшафтная дизайнерка Наталья Дубенкова.
Впоследствии также планируют создать луга на площади Стуса.
Напомним, что луга имеют множество преимуществ и пользы для города:
Ранее мы писали, что в столице больше не будут варварски обрезать деревья: Киевсовет утвердил новые правила.
Фото: «Институт развития города»