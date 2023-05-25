В Виннице впервые засеяли декоративный луг вместо газона

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Ирина Маймур
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В рамках проекта «Луга Винницы» в городе засеяли тестовый участок декоративных лугов.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Институт развития города».

На главной аллее Вишенского парка луга решили засеять на отдельных участках с заброшенным газоном.

Засеяли семенами польского производства. Это декоративный микс из однолетних и многолетних цветов, состоящий из большого количества видов растений и выдерживающий периоды засухи.

Профессиональную поддержку коммунальщикам оказывала ландшафтная дизайнерка Наталья Дубенкова.

Впоследствии также планируют создать луга на площади Стуса.

Напомним, что луга имеют множество преимуществ и пользы для города:

  • растения не нуждаются в поливе и поглощают избыточную воду во время ливней;
  • эффективно очищают воздух;
  • способствуют биоразнообразию;
  • подлежат кошению только 1-2 раза в год и не требуют подкормки;
  • возвращают подлинную природу на городские улицы.

Ранее мы писали, что в столице больше не будут варварски обрезать деревья: Киевсовет утвердил новые правила.

Фото: «Институт развития города»

Опубликовано: 25 мая 2023
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