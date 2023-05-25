Какие мосты и дороги отремонтируют в этом году в Киеве

В Киеве отремонтируют ряд ключевых инфраструктурных объектов. В частности, Южный и Северный мосты.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

«В прошлом году на Южном мосту было заменено 18 деформационных швов, в этом году проводятся такие же работы. Из-за того, что мост ограничен для движения транспорта, есть возможность выполнить полноценный текущий ремонт», — отметил Кандибор.

Такие же работы состоятся и на Северном мосту. Из-за средней загруженности транспортом на 300% там будут ремонтировать асфальтовое покрытие. Также будут проводить ремонт моста на Елены Телиги в сторону Подола.

Кольцевую дорогу в сторону Одесской трассы отремонтируют в конце года.

«Это большой участок, капитальный ремонт уже продолжается. В этом году он будет завершен. Это большая транспортная артерия – объезд вокруг города. Будут проложены верхние слои асфальта, построят новые наземные пешеходы», — сказал Руслан Кандибор.

Строить объездную дорогу от улицы Богатырской до Оболонского проспекта закончат в октябре этого года.

«Сейчас интенсивно строим 3 очередь объездной дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта. В дальнейшем это станет новой Большой Кольцевой дорогой — есть проекты в Укравтодоре, Мининфраструктуры и видение построения через Днепр наземного или подземного тоннеля, который будет обходить Киев и выходить на левый берег реки», — сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Также в этом году отремонтируют такие дороги: проспект Ивасюка (прежнее название Героев Сталинграда), улицу Скоропадского (Льва Толстого) с ремонтом путепровода возле железной дороги, улицу Шумского, Трускавецкую, Татарскую, Энтузиастов.

Шулявскую развязку обещают обустроить в середине 2024-го.

«В этом году строительство будет возобновлено и завершено в середине следующего года. В этом году будет обустроен подземный переход с учетом нужд маломобильного населения с лифтами. Проведем процедуру демонтажа цеха. В конце года приступим к самой процедуре прокладки путей съезда. В 2024 году все работы должны быть завершены на Шулявской развязке», — сообщил Руслан Кандибор.

Ремонтировать дорогу на ДВСР начнут в 2024 году. В этом году планируют согласовать проект.

Раньше мы писали, сколько заплатят за цех завода «Большевик», который снесут ради Шулявской развязки.

Фото: uа.igotoworld.com