Аварийный Дегтяревский путепровод в этом году заменят на новый

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Ирина Маймур
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В этом году аварийный путепровод на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко заменят новым и современным.

Об этом сообщают в КГГА.

Путепровод будут реконструировать в составе транспортной развязки. В частности, полностью разберут его опоры, прогоны и фундаменты. Ширину моста увеличат с 28 до 40 метров и обустроят велодорожки. Длина самого прогона увеличится с 33 до 36 метров. Кроме этого, новый путепровод станет выше.

Также будут отремонтированы основные съезды и заезды путепровода, тротуары и трамвайное полотно.

В рамках реконструкции дорожники восстановят улицы Дегтяревскую, Елены Телиги и Александра Довженко в районе развязки.

Указанный срок строительства – 14 месяцев.

Сейчас путепровод находится в аварийном состоянии. Его временно усилили дополнительными опорами и демонтировали часть балок. Кроме того, на путепроводе сузили проезд транспорта.

Напомним, что в 2020-м от Дегтяровского путепровода откололся кусок бетона и упал на автомобиль. Первый этап противоаварийных работ закончили в конце сентября 2022 года.

Раньше мы писали, какие мосты и дороги отремонтируют в Киеве в этом году.

Фото: КГГА

Опубликовано: 25 мая 2023
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