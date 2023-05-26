Как изменится набережная и Оболонский остров после капремонта – Кличко показал проект перестройки

Мэр Виталий Кличко опубликовал видео с проектом капитального ремонта Оболонского острова, а также набережной с трехуровневым паркингом.

Рекреационная зона, которую хотят построить, должна соединить между собой парк Наталка, набережную и остров Оболонский, куда будет вести волнообразный пешеходный мост .

На видео также видно, как будет выглядеть паркинг на Приречной, против строительства которого выступают жители города. Кличко уверяет, что возвести его хотят "для безопасности и для комфорта посетителей". Подземную часть паркинга будут использовать как укрытие, говорит он.

Наземная часть паркинга будет иметь спортивную зону.

О каком паркинге идет речь

На Оболони хотят построить подземно-наземный паркинг на 700 мест на улице Приречной. Киевсовет намерен выделить на него 120 миллионов гривен.

Земельный участок под паркинг на Приречной Киевсовет планирует передать КП по строительству жилых домов «Жилинвестстрой-УКБ». Он известен реконструкцией Киевского зоопарка и строительством паркинга возле него. Недавно заместителю директора и начальнику отдела КП Жилинвестстрой-УКБ сообщили о подозрении в нанесении ущерба более чем на 2 млн грн столичному бюджету во время реконструкции Киевского зоопарка.