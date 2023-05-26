На Приречной, где хотят построить паркинг, активисты проведут толоку с высадкой деревьев

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Мария Иващук
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На Приречной, что в Оболонском районе, где городские власти планируют построить трехуровневый паркинг, 27 мая активисты проведут толоку с высадкой деревьев.

Об этом сообщается на странице общественной инициативы "Парк Приречная".

Высадку деревьев планировали осуществить в апреле, но из-за половодья это было невозможно.

Будут высаживать уже подготовленные деревья – в специальных горшках с почвой и развитой корневой системой.

Активисты приглашают всех желающих присоединяться в субботу, 27 мая в 9:30. Сбор на улице Приречной возле очистной станции.

Напомним, что петиция против строительства трехуровневого паркинга на улице Приречной возле Оболонской набережной и за обустройство парка набрала более 6 000 подписей. Однако городские власти ее отклонили .

В марте стало известно, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг , для этого выделят из местного бюджета 120 миллионов гривен.

Мы писали , что на Оболонском острове во время строительных работ были обнаружены археологические находки старославянских времен, а археологи подтвердили наличие культурного слоя на Оболонском острове и призвали его исследовать.

Опубликовано: 26 мая 2023
Оболонь
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