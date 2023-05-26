Исторический отель «Эрмитаж» в центре Киева продали за рекордные 311 млн гривен

Фонд госимущества провел приватизационный аукцион гостиницы «Эрмитаж» в центре столицы.

Здание продали за сумму, в 15 раз превышающую стартовую, сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

Известно, что за актив боролись 39 предпринимателей. Финальная цена увеличилась с 21,2 млн. до 311 млн. гривен.

В ведомстве отмечают, что продажа домов по улице Богдана Хмельницкого стала самым дорогим аукционом с момента возобновления приватизации в сентябре 2022 года.

Победитель имеет 20 рабочих дней на уплату стоимости лота. Кроме победной ставки он должен уплатить НДС — 62 млн гривен. Кроме этого, победитель обязан подписать договор об охране культурного наследия и сохранить его исторический облик.

По данным результатов аукциона, обнародованных на сайте Prozorro, победила частная компания «Житомирский мебельный комбинат».

Ранее мы писали, что в мае Фонд госимущества хочет продать пять объектов в Киеве.