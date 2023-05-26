До и после: на проспекте Ивасюка убрали незаконную рекламу

Коммунальщики убирают незаконные рекламные конструкции на проспекте Ивасюка возле парка «Наталка».

Об этом сообщает Управление по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Как отмечают коммунальщики, за две недели по этому адресу они демонтировали почти 180 незаконных конструкций.

Во время демонтажа они часто встречают случаи, когда предприниматели полностью закрывают рекламными плитами входную часть фасада. За слоями вывесок и рекламы прячутся окна, элементы декора или элементы инженерной инфраструктуры.

Такое размещение незаконно, отмечают в «Киеврекламе».

«В городе действуют требования к вывескам и рекламе, не допускающие перекрытия окон, инженерных коммуникаций и декоративных элементов. Запрещено размещать конструкции на втором этаже здания, а также на балконах», – рассказали коммунальщики.

Ранее мы писали, что возле метро Почайна очистили здания от незаконных вывесок.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»