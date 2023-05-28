Ночью Киев атаковало рекордное количество дронов: есть разрушения в нескольких районах

В ночь на 28 мая в Киеве более 5 часов звучала воздушная тревога – оккупанты запустили рекордное количество дронов по столице.
В результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.
В Воздушных силах сообщили, что ночью было уничтожено рекордное количество вражеских дронов – 52 из 54. Большинство из них было уничтожено на Киевщине.
Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила о том, что ночью оккупанты использовали нетрадиционные маршруты для дронов с целью максимально обойти южную ПВО.
Ранее мы писали, что стало известно, как будут производиться выплаты за разрушенное оккупантами имущество.
Фото: Национальная полиция Киева, Павел Петров, ГСЧС України