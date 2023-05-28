Ночью Киев атаковало рекордное количество дронов: есть разрушения в нескольких районах

В ночь на 28 мая в Киеве более 5 часов звучала воздушная тревога – оккупанты запустили рекордное количество дронов по столице.

Какие разрушения:

В Голосеевском районе поврежден автомобиль, нежилое здание, ТРЦ, склады готовой продукции и стройка. В результате возникли пожары.

В Печерском районе подверглись частичным разрушениям несколько жилых домов.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Потерпевшие:

В результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.

Что говорят в Воздушных силах и пресс-центре командования "Юг"

В Воздушных силах сообщили, что ночью было уничтожено рекордное количество вражеских дронов – 52 из 54. Большинство из них было уничтожено на Киевщине.

Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила о том, что ночью оккупанты использовали нетрадиционные маршруты для дронов с целью максимально обойти южную ПВО.

Ранее мы писали, что стало известно, как будут производиться выплаты за разрушенное оккупантами имущество.

Фото: Национальная полиция Киева, Павел Петров, ГСЧС України