Стало известно, как будут проводиться выплаты за разрушенное оккупантами имущество

В конце мая – начале июня начнут выплачивать первые компенсации за разрушенное оккупантами жилье. Выплаты будут проводиться в несколько этапов.

Об этом в национальном телемарафоне сообщила заместитель министра общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская, пишет Big Kyiv .

По ее словам, сначала будут выплачивать тем, кому на восстановление нужно до 200 тыс. грн, второй этап будет включать тех, кому враг нанес ущерб более чем на 200 тыс. грн. У кого жилье уничтожено полностью – смогут получить сертификат на приобретение нового жилья в новостройке или на вторичном рынке в любой области.

Владельцы частных домов смогут получить компенсацию и купить жилье или потратить эти деньги на восстановление своего домохозяйства на своем земельном участке.

"Есть сразу установленная цена за квадратный метр с материалами. Измеряется количество квадратных метров, умножается на стоимость и получается цифра»

На программу "єВосстановление" правительство выделило 4,5 млрд грн. Это средства из Фонда ликвидации вооруженной агрессии, в котором в общей сложности наличествуют 62 млрд грн и почти половина – изъятые российские средства.

Всего в реестре поврежденного имущества зарегистрировано более 380 тысяч заявок. Больше всего из Харьковской, Луганской, Донецкой и Киевской областей.

Ранее мы писали, что в Украине стартовала программа компенсации за поврежденное жилье и как зарегистрировать поврежденное имущество в "Дії".

Фото: ГСЧС