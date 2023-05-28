Кличко рассказал, какая себестоимость проезда в киевском транспорте и будет ли подорожание

Себестоимость проезда в общественном транспорте Киева составляет более 20 гривен, но подорожание до конца войны не будет.

Об этом в интервью телеканалу "Киев" сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Транспорт в Киеве дотационный, потому что себестоимость проезда более 20 грн. Он остается самым низким в стране и не только если мы говорим о Европе. Но учитывая сложную экономическую ситуацию, сложную ситуацию с бюджетом людей мы не планируем в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость».

Но Кличко отметил, что подорожание проезда возможно, ведь транспорт необходимо ремонтировать, облагораживать и закупать новый.

Ранее мы писали, что директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор говорил, что в ближайшее время необходимо поднимать тарифы на общественный транспорт, так как из-за низкой цены нет возможности его развивать, ведь он убыточен.

Фото: ЦТС