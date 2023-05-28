Землетрясение, ПВО или оружие: Ночью киевляне слышали странную вибрацию

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Анна Григораш
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В ночь на 28 мая некоторые киевляне слышали вибрацию, похожую на землетрясение. Приблизительно в то же время в Киеве и области силы ПВО активно отражали атаку вражеских дронов. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей пишут, что слышали что-то вроде подземных толчков даже тогда, когда взрывов не было.

Было ли землетрясение

В соцсетях распространяли версию о землетрясении в Киеве, ведь минувшей ночью оно произошло в Полтавской области.

Впрочем, в Главном центре специального контроля в воскресенье сообщили, что в Киеве и области подземные толчки не фиксировали.

Кроме того, Геологическая служба США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), отслеживающие активность сейсмических явлений на планете, не сообщали о землетрясениях на территории Украины минувшей ночью.

Кличко и оружие

Позже мэр Виталий Кличко высказал свою оригинальную версию произошедшего.

«Это оружие едет на фронт. Новое, мощное. И может быть, вибрация связана с этим», — заявил Кличко в эфире национального телемарафона.

Ранее мы писали, что в ночь на 28 мая Киев отразил самую массовую атаку дронов – на столицу летело 40 БПЛА оккупантов. Все их сбили силы ПВО. Позже представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что для отражения ночной атаки, кроме средств ПВО, Украина использовала истребители.

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Опубликовано: 28 мая 2023
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