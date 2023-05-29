15-я атака на Киев с начала мая: ПВО уничтожило более 40 дронов и ракет

В ночь на 29 мая россия совершила 15-ю воздушную атаку на Киев с начала мая.
Враг применил дроны Shahed и крылатые ракеты Х-101/555, сообщили в КМВА.
Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 40 целей.
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, обломки пробили крышу дома в Подольском районе. Пожаров и пострадавших нет.
В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, там загорелся пожар. Люди не пострадали.
Также вызвали спасателей на уведомление о взрыве в Шевченковском районе Киева. Однако там было задымление от пригоревшей еды на плите.
Многие киевляне этой ночью спасались от ракет у столичного метро.
В Киевской области есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Пострадавших нет.
Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего этой ночью россия выпустила до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и около 35 БпЛА Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей. Из них: 37 крылатых ракет, 29 ударных БпЛА и 1 разведывательная БпЛА оперативно-тактического уровня.
Ранее мы писали, что вчера ночью Киев атаковало рекордное количество дронов: есть разрушения в нескольких районах.
Фото: кадр из видео Воздушных сил ВСУ; Андрей Небитов