15-я атака на Киев с начала мая: ПВО уничтожило более 40 дронов и ракет

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Ирина Маймур
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В ночь на 29 мая россия совершила 15-ю воздушную атаку на Киев с начала мая.

Враг применил дроны Shahed и крылатые ракеты Х-101/555, сообщили в КМВА.

Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 40 целей.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, обломки пробили крышу дома в Подольском районе. Пожаров и пострадавших нет.

В Святошинском районе обломки упали на отселенное здание, там загорелся пожар. Люди не пострадали.

Также вызвали спасателей на уведомление о взрыве в Шевченковском районе Киева. Однако там было задымление от пригоревшей еды на плите.

Многие киевляне этой ночью спасались от ракет у столичного метро.

В Киевской области есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Пострадавших нет.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, всего этой ночью россия выпустила до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и около 35 БпЛА Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей. Из них: 37 крылатых ракет, 29 ударных БпЛА и 1 разведывательная БпЛА оперативно-тактического уровня.

Ранее мы писали, что вчера ночью Киев атаковало рекордное количество дронов: есть разрушения в нескольких районах.

Фото: кадр из видео Воздушных сил ВСУ; Андрей Небитов

Опубликовано: 29 мая 2023
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