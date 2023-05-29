Петиция об восстановлении дачи-памятника в Пуще-Водице набрала голоса

Петиция о восстановлении уникальной дачи-памятника в Пуще-Водице набрала 6000 подписей. Теперь его должен рассмотреть Киевский городской совет.

Автор обращения, активист Дмитрий Перов, призывает вернуть памятку в государственную собственность и восстановить ее.

Дача архитектора Брадтмана является уникальным образцом деревянного архитектурного кружева. Это последняя из Пущанских дач, пережившая бои в пригороде Киева в феврале и марте 2023 года, но пострадавшая в марте 2023 года от действий застройщика, отмечает Перов.

Здание имеет охранный статус памятника зодчества местного значения. Департамент культурного наследия КГГА неоднократно обращался с требованием привести здание в надлежащее состояние. Однако его все время игнорировали.

Как отмечает Перов, теперь, согласно ч. 2 ст. 19 Закона Украины «Об охране культурного наследия», Департамент культурного наследия КГГА должен обратиться в суд, чтобы вернуть памятку в государственную собственность (принудительный выкуп).

Напомним, что 29 марта в историческом здании произошел пожар. Его официальные причины до сих пор не установлены. Это уже второй пожар, первый произошел в 2020 году. В то же время по соседству с историческим памятником группа компаний ZIM Capital Group запланировала построить жилой комплекс Hvoya. Активисты выступают против застройки и опасаются уничтожения дачи.

Дом, расположенный на улице Николая Юнкерова, 37, возвели в начале XX века, вероятно, по проекту архитектора Эдуарда-Фердинанда Брадтмана. По определению исследователей, дом – один из интересно решенных образцов деревянной дачной застройки. Здание имеет стилевые признаки необароко, неоклассицизма и неоренессанса, отличается уникальным деревянным кружевом.

Ранее мы писали, что возле «Житомирской» неизвестные подпилили и готовятся уничтожить 200-летние дубы.

Фото: Антон Короб, Дмитрий Перов