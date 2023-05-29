Утренняя атака на Киев: обломки упали в нескольких районах, есть пострадавший

Спустя 7 часов после ночной атаки, россияне снова запустили по Киеву ракеты. Тревога зазвучала около 11 утра. Первые взрывы прогремели в центре города где-то через 10 минут после объявления тревоги.

Где упали обломки

Городской глава Киева Виталий Кличко сообщил о сбитии ракеты и падении ее обломков на проезжую часть, АЗС и зеленую зону в Оболонском районе города, туда выехали спецслужбы.

В КМВА также сообщили, что обломки упали и в Подольском районе города на крышу двухэтажного здания, что спровоцировало пожар. В результате чего одного человека госпитализировали с ранением. Также в Подольском районе обломки упали на проезжую часть.

В Деснянском районе обломки упали на территории парка, а в Днепровском - на дорожное покрытие.

Всего, по предварительным данным, зафиксировано падение 6 обломков в разных районах столицы. В КГВА добавили, что все воздушные цели были збиты благодаря работе ПВО.

Во время атаки киевское метро было переполнено людьми.

В общем тревога продолжалась больше часа.

Какие последствия

Из-за падения обломков в городе задерживается движение троллейбусов №25, 27, 29, 30, 31 по проспекту С.Бандеры - проспекту Оболонский, в обоих направлениях. Также задерживается движение троллейбусов №38 по ул. Бойчука в направлении ст.м. "Выдубичи". Задерживается движение автобусов №53, 114 по ул. Набережно-Рыбальская – ул. Электриков – Рыболовный п-ов.

Кроме того, кольцевая электричка временно не курсирует между станциями "Почайна" и "Киев-Днепровский". Интервал движения остается традиционным, сейчас электропоезда курсируют раз в час. Почайна и Киев-Днепровский станут конечными станциями.

Что говорять в Воздушных силах

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что вероятнее всего, для атаки враг использовал баллистические ракеты. Вероятно, "Искандеры".

Как мы ранее писали, в ночь на 29 мая россия совершила 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 40 целей.

Фото: Где в Киеве, Unsplash Maciej Ruminkiewicz