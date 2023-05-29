Во Львове будут реставрировать балконы в домах-памятниках

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Ирина Маймур
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Во Львове возобновлена программа реставрации балконов жилых домов-памятников культурного наследия.

Восстановление будут осуществляться в сотрудничестве с жителями, сообщают городские власти.

Пока новых заявок принимать не будут. Будут прорабатывать ранее представленные в 2020 и 2021 годах. Это объекты по 8 адресам: ул. Гоголя, 10, ул. Кирилла и Мефодия, 29, ул. И. Огиенко, 6, ул. И. Франко, 4, ул. В. Винниченко, 26, ул. И. Нечуя-Левицкого, 21, ул. Д. Донцова, 10 и ул. Зарицких, 8.

Первоочередно возобновят уже начатые работы в доме №10 по ул. Гоголя.

Жители-участники программы платят 10 000 гривен за реставрацию одного балкона. Остальную стоимость работ дофинансирует город. Также власти производят проектно-сметную документацию, проводят тендерные закупки и заключают договоры с подрядчиками.

Координатор программы – Управление охраны исторической среды, а выполняет «Бюро наследия». Последнее также занимается реставрацией ворот и окон в исторических домах и заменой металлопластиковых окон на деревянные.

Программа софинансирования реставрации балконов в жилых домах-памятниках архитектуры Львова была утверждена в 2019 году. Она работала на протяжении 2020-2021 годов. До полномасштабного вторжения россии в Украину успели отреставрировать пять балконов и два эркера.

Ранее мы писали, что во Львове восстановили исторические двери на улице Дмитрия Витовского.

Фото: Управление охраны исторической среды ЛГС

Опубликовано: 29 мая 2023
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