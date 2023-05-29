На конкурсе в Ровно победил проект ЖК собора от Aranchii Architects

527
Ирина Маймур
share share

В Киеве подвели итоги конкурса на лучший проект жилого квартала с собором.

Победителем стала киевская студия Aranchii Architects.

В городе планируют построить собор Святого Великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне Счастливый. Рядом с храмом будут строить ЖК.

Среди задач проектирования муниципалитет отмечал, чтобы на первой линии от церкви были коммерческие площади с кафе и магазинами. Также в требованиях отмечалось, что необходимо использовать рельеф участка и предусмотреть гаражи в цокольных этажах или другие целесообразные решения парковки авто.

Известно, что заказчиком конкурса является гендиректор предприятия по производству бронированной двери «СТАЛЬ-М» Алексей Муляренко.

В проекте ЖК с собором Aranchii Architects предлагают создать объединительную ландшафтную планировку с помощью муравьиного алгоритма.

В храме специалисты хотят объединить византийскую традицию с современной технологией 3D-печати. Они предлагают интегрировать в святыню воскресную школу и библиотеку.

Вокруг храма архитекторы хотят обустроить общественное пространство. К тому же публичные просторы предлагают разместить во вгибах квартала и во дворе. Двор – без автомобилей.

Согласно проекту, высотность жилых домов будет варьироваться, чтобы обеспечить виды на озеро Басов Кут. Здания будут иметь зеленые крыши, частные и общие террасы, палисадники и балконы со стороны двора.

Также Aranchii Architects предлагают обустроить просветительские инсталляции на тему ценности сохранения локального природного богатства — янтаря.

Ранее мы писали, что Makhno Studio показали проект музея искусства и керамики, который построят на Киевщине.

Фото: визуализации Aranchii Architects

Опубликовано: 29 мая 2023
share share
Во время утренней ракетной атаки в метро прятались более 40 тысяч киевлян Во время утренней ракетной атаки в метро прятались более 40 тысяч киевлян Киевский завод «Электронмаш» продали за 121 млн гривен Киевский завод «Электронмаш» продали за 121 млн гривен ТРЦ "Магеллан" снова выставили на аукцион ТРЦ "Магеллан" снова выставили на аукцион На 1,5 га Беличанского леса хотят построить пожарное депо ГСЧС На 1,5 га Беличанского леса хотят построить пожарное депо ГСЧС Во Львове будут реставрировать балконы в домах-памятниках Во Львове будут реставрировать балконы в домах-памятниках Утренняя атака на Киев: обломки упали в нескольких районах, есть пострадавший Утренняя атака на Киев: обломки упали в нескольких районах, есть пострадавший Петиция об восстановлении дачи-памятника в Пуще-Водице набрала голоса Петиция об восстановлении дачи-памятника в Пуще-Водице набрала голоса Возле "Житомирской" неизвестные подпилили и готовятся уничтожить 200-летние дубы Возле "Житомирской" неизвестные подпилили и готовятся уничтожить 200-летние дубы
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.