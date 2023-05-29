На конкурсе в Ровно победил проект ЖК собора от Aranchii Architects

В Киеве подвели итоги конкурса на лучший проект жилого квартала с собором.

Победителем стала киевская студия Aranchii Architects.

В городе планируют построить собор Святого Великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне Счастливый. Рядом с храмом будут строить ЖК.

Среди задач проектирования муниципалитет отмечал, чтобы на первой линии от церкви были коммерческие площади с кафе и магазинами. Также в требованиях отмечалось, что необходимо использовать рельеф участка и предусмотреть гаражи в цокольных этажах или другие целесообразные решения парковки авто.

Известно, что заказчиком конкурса является гендиректор предприятия по производству бронированной двери «СТАЛЬ-М» Алексей Муляренко.

В проекте ЖК с собором Aranchii Architects предлагают создать объединительную ландшафтную планировку с помощью муравьиного алгоритма.

В храме специалисты хотят объединить византийскую традицию с современной технологией 3D-печати. Они предлагают интегрировать в святыню воскресную школу и библиотеку.

Вокруг храма архитекторы хотят обустроить общественное пространство. К тому же публичные просторы предлагают разместить во вгибах квартала и во дворе. Двор – без автомобилей.

Согласно проекту, высотность жилых домов будет варьироваться, чтобы обеспечить виды на озеро Басов Кут. Здания будут иметь зеленые крыши, частные и общие террасы, палисадники и балконы со стороны двора.

Также Aranchii Architects предлагают обустроить просветительские инсталляции на тему ценности сохранения локального природного богатства — янтаря.

Ранее мы писали, что Makhno Studio показали проект музея искусства и керамики, который построят на Киевщине.

Фото: визуализации Aranchii Architects