Makhno Studio показали проект музея искусства и керамики, который построят на Киевщине

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Ирина Маймур
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Архитекторы из Makhno Studio представили концепцию Дома-музея современного украинского искусства и керамики.

Его планируют построить на Киевщине, пишет The Village Украина.

Архитекторы предлагают построить бетонное здание площадью 800 квадратных метров. Рядом с ней обустроят ландшафтный сад и установят арт-объекты.

Музей будет вмещать коллекцию из около 3000 керамических изделий, картин, скульптур, фотографий и рисунков. В частности, там можно будет увидеть работы художника Сергея Радько.

Как отмечают в Makhno Studio, проект направлен на возрождение гончарных традиций и популяризацию современного украинского искусства.

Ранее мы писали, что Makhno Studio представили проект гостиницы «Карпаты» с «минимальным вмешательством в природный ландшафт» .

Фото: визуализации Makhno Studio

Опубликовано: 25 мая 2023
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