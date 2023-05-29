На 1,5 га Беличанского леса хотят построить пожарное депо ГСЧС

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Ирина Маймур
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Правоохранители открыли уголовное производство по противоправной регистрации и использованию 1,5 га Беличанского леса.

Об этом сообщает «Рух Чесно», ссылаясь на администрацию нацпарка «Голосеевский».

На этих территориях ГСЧС планирует вырубить лес и построить пожарное депо.

Основанием для обращения в милицию стала госрегистрация земельных участков в лесу, который, согласно президентскому указу от 1 мая 2014 года, имеет самый высокий природоохранный статус. Здесь запрещена любая деятельность, которая может усугубить состояние окружающей среды.

В парке не вырубали зеленые насаждения и не начинали строительные работы. Однако, если будут фиксировать противоправные действия, то станут «принимать соответствующие меры реагирования», отмечают в нацпарке.

Напомним, что петиция с требованием остановить застройку леса уже набрала необходимое количество голосов, поэтому глава Киева Виталий Кличко обязан ее рассмотреть.

Ранее мы писали, что прокуратура через суд вернула земли парка «Голосеевский», которую отдали под застройку.

Фото: нацпарк «Голосеевский»

Опубликовано: 29 мая 2023
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