Киевский завод «Электронмаш» продали за 121 млн гривен

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Ирина Маймур
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Сегодня в Киеве прошел аукцион по приватизации завода «Электронмаш».

Финальной выигрышной ставкой стала сумма 121 млн гривен, сообщают в пресс-службе ФГИ.

В торгах приняло участие 6 предпринимателей. Финальная ставка на аукционе выросла почти вдвое.

Победителем стало ООО «Инком Рент». Оно получит 37 объектов недвижимости, среди которых цеха, админздания, склады и 16-этажный офисный центр. Завод занимает три участка общей площадью 18 га. Одна из них, на 14 га, находится на Окружной дороге в Киеве, недалеко от станции метро «Житомирская». Два других – в Киевской и Черниговской областях.

Компания-победитель аукциона в течение 20 рабочих дней на то, чтобы оплатить лот, а также дополнительные 24,2 млн. гривен налога НДС. Кроме завода новый владелец получил долги — более 23 млн. гривен.

Предыдущие два аукциона по продаже предприятия могли принести в бюджет 970 млн. и 430 млн. гривен соответственно. Однако инвесторы не завершили покупку вовремя, говорят в ФГИУ.

«Электронмаш» был одним из самых мощных предприятий по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР – здесь работало около 10 000 тысяч человек. После перехода к рыночной экономике завод не смог приспособиться к конкуренции и медленно превращался в руины.

Ранее мы писали, что историческую гостиницу «Эрмитаж» в центре Киева продали за рекордные 311 млн. гривен.

Фото: ФГИ

Опубликовано: 29 мая 2023
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