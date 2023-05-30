Ночью россия массированно атаковала Киев дронами: есть раненые, погибла женщина

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Ирина Маймур
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В ночь на 30 мая российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев дронами-камикадзе.

Есть жертвы и разрушения в шести районах столицы, сообщили в КМВА.

Ночной приступ был массированным: россияне атаковали по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около трех часов.

Предварительно ПВО уничтожили в воздушном пространстве Киева более 20 беспилотников россиян.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы.

В Голосеевском районе из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возникло возгорание на последних двух этажах. Спасатели эвакуировали более 20 человек. Предварительно один человек погиб, три — травмированы. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами. В настоящее время спасатели ищут людей под возможными завалами.

В Печерском районе обломками повреждены автомобили.

В Дарницком районе загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском обломки упали на зеленую зону. В Подольском – на нежилую застройку. В Святошинском — на территорию одного из предприятий.

В КГГА уже заявили, что на восстановление пострадавшего дома в Голосеевском районе Киева уйдет несколько месяцев. Сегодня-завтра там будут продолжаться ургентные или противоаварийные работы. Восстановление начнется после того, как будет проект, потому что дом пострадал достаточно серьезно, через несколько месяцев, прокомментировал в эфире Радио Свобода заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как уточняют в Нацполиции, в Киеве ранены девять человек, 33-летняя женщина погибла. В области травмированы четыре человека. Также повреждены 16 объектов: гражданские авто, сооружения и жилые дома.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, украинские военные уничтожили 29 ударных дронов. Практически все они сбиты на подступах к столице и в небе над Киевом.

Ранее мы писали, что во время вчерашней утренней ракетной атаки в метро скрывалось более 40 тысяч киевлян.

Фото: Нацполиция, Виталий Кличко, ГСЧС, КМВА, Ян Доброносов

Опубликовано: 30 мая 2023
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