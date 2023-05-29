Во время утренней ракетной атаки в метро прятались более 40 тысяч киевлян

В киевском метро во время ночной вражеской атаки более 9 тысяч горожан прятались от обстрелов, а во время утвенней атаки эта цифра выросла до более чем 40 тысяч.

Об этом сообщили в КГГА.

Из 9 тысяч горожан, пришедших ночью в метро, 1120 – дети. Это самое большое количество людей, которые находились ночью на станциях в течение текущего месяца. Во время дневного обстрела столицы в подземке находились более 41 тысячи человек.

Как мы ранее писали, окупанти в 11 утра ударили баллистическими ракетами по Киеву. Всего спустя 7 часов после ночной атаки.

В ночь на 29 мая россия совершила 15-ю воздушную атаку на Киев с начала месяца. Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 40 целей.

Фото: ЦТС, КП "Киевский метрополитен"