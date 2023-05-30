Киевляне возмутились из-за скашивания травы на Пейзажной аллее

Киевляне возмущаются, что в городе регулярно скашивают траву в парках и скверах. Недавно коммунальщики увидели в парке на Пейзажной аллее.

Об этом в Facebook написала Екатерина Полянская.

"На Пейзажную аллею зашла группа варваров с косилками. Не могу понять зачем косить траву на склонах в парке. Чтобы все усохло до сентября месяца? Это борьба с чем?"

Женщину поддержали в комментариях другие киевляне. Некоторые рассказали, что в других районах города траву в скверах "выгрызли почти до земли, бросили, оно пожелтело. Его никто не убрал, без дождей новая трава не пошла и теперь там желтая земля, и просвечивается голая посеревшая почва".

Также в комментаторах люди поделились петицией, где призывают местные власти отказаться от частого кошения травы в городе.

Ранее мы писали, что в Киеве в этом году применят европейские практики защиты биоразнообразия. Для этого высадят 25 декоративных лугов и откажутся от скашивания травы на экспериментальных участках.

Фото: Екатерина Полянская