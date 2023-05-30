Остановки-бункеры и защищенные комнаты в квартирах: Как опыт Израиля может помочь Украине во время ракетных обстрелов

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Сергей Гулюк
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За более чем год полномасштабной войны украинские города пережили сотни жестоких ракетных обстрелов со стороны россии. Последний месяц выдался особенно "горячим" для киевлян – враг каждую ночь атакует мирных жителей дронами и разными видами ракет.

Еще с самого начала полномасштабной войны Украину начали сравнивать с Израилем и состоянием постоянной готовности к вызовам, в котором страна живет с 1948 года.

Насколько уместны такие сравнения и что из этого опыта нам может понадобиться, рассказывают жители Израиля.

Ульяна Дрючкова, журналистка, волонтер, в Израиле живет пять лет

Ульяна Дрючкова

Сравнение Украины с Израилем для меня звучит не очень корректно именно в контексте ракетных обстрелов: другие ракеты и расстояния, другая методология войны. Украина в своей борьбе сама понимает, что ей нужно, чтобы стать крепкой, и даже крепче Израиля.

Уже не секрет, что не только израильские специалисты, но и специалисты многих стран мира перенимают украинский опыт. Единственное, что похоже – умение израильтян жить во время постоянного военного конфликта. Ведь уже понятно, что угроза со стороны россии даже после победы никуда не денется, и с этим соседом, как бы он дальше не назывался, придется сосуществовать.

В Израиле есть специальная военная структура – командование тылом, он публикует инструкции о том, как должны действовать люди во время обстрелов

В Израиле все служат в армии. Я не уверена, что Украина должна идти по такому пути, но проходить курс оказания первой медицинской помощи, изучать правила обращения с оружием стоит всем. Страна не может позволить себе постоянно удерживать огромную армию в боевой готовности, это нерентабельно.

Здесь множество людей, которые находятся в запасе. В случае войны, первыми на себя удар принимают срочники, в течение 72 часов должны подтянуться резервы. Резервисты постоянно тренируются – раз в год и раз в четыре года проходят тренировки и сборы. Они встречаются в течение месяца, отрабатывают тренировки, затем возвращаются к привычной жизни. В этот месяц им платят зарплату, это как обычная работа.

Что касается укрытий, то все зависит от того, где находится здание. Если мы говорим о ближайшей полосе в радиусе 40 км от Сектора Газа, то там нет зданий без "мамадов", то есть укрепленных комнат в квартире

В таких городах, как Ашкелон или Сдерот (чуть больше километра по прямой от Газа) нет смысла жить, если в здании нет мамада. В случае любого обострения летит по этим городам.

По логике застройщика, даже в городе Сдерот у человека должно быть 15 секунд, чтобы добраться до любого бомбоубежища, независимо от того, где он находится.

Если обстрел застал на остановке – должна быть соответственно обустроена остановка. Такие уже появились в Харькове и Днепре, но их критически мало на такое количество населения.

Мне кажется, что города, которые приближены к линии фронта, должны быть с такими сооружениями. В Израиле в таких городах бомбоубежища на каждом шагу, в том числе на детских площадках. Благодаря стритарту их превращают в интересные истории, которые не пугают, а наоборот украшают город.

Мамады выглядят как обычные комнаты, чаще всего в них обустраивают детскую, потому что это самое безопасное место в квартире

Во время атак важно соблюдать правила: герметично закрыть двери и окна, включить внутри вентиляцию. Стальные заслонки, которые натягиваются на окна, достаточно тяжелые, и от многих женщин я слышала жалобы, что их иногда невозможно закрывать, со временем они становятся неисправными. И это тот случай, когда ты как хозяин квартиры должен отвечать за рабочие возможности этой комнаты, чтобы все работало.

В прошлом году ракета на юге страны попала именно в защитное помещение, там погиб ребенок. Трудно сделать какие-то выводы, почему так произошло – это зависит от того, соблюдали ли правила, все ли правильно было закрыто.

В городе Сдерот каждая остановка автобуса является укрытием, возле нее находится бетонная коробка, куда можно быстро зайти

В городе Ришон, где я живу, в Тель-Авиве или других центральных городах, вы не найдете такого на остановках. Во время недавних атак мы видели, как люди в Тель-Авиве очень быстро сбегали с пляжа, у них было фактически полторы минуты, чтобы спрятаться. Но особо там никуда не уйдешь, разве что в бетонные укрытия, которые можно найти на пляже, именно бомбоубежищ на остановках нет.

Когда начинаются активные обстрелы в центре, улицы Израиля фактически замирают, люди исчезают, сидят по домам.

Если тебя застала сирена на улице, командование тыла рекомендует просто лечь и найти какое-то углубление, если нет – лечь на землю, прижаться к земле, накрыть голову и переждать.

Алекс Кагальский, офицер полиции Израиля в отставке

Алекс Кагальский

Сравнения Украины с Израилем уместны лишь частично, потому что при каждом обострении на нашей земле случаются разные ситуации, и они глубоко индивидуальны. Приоритетная задача у наших военных – максимально защитить гражданскую инфраструктуру, а у государства – обеспечить ритм мирной жизни, а также при необходимости оказать необходимую медицинскую и социальную помощь.

Четкие и слаженные функции тыла влияют на оборонную способность страны в целом. И еще важно понимать, что служба в израильской армии – всеобщая обязанность каждого гражданина, ее проходят все: и юноши, и девушки (за небольшими исключениями), и они к этому готовятся с самого детства.

Все навыки, которые получают в израильской армии, затем используют в мирной работе – прежде всего, мгновенная готовность к чрезвычайным ситуациям и четкая железная дисциплина.

Меня не все устраивает в том, как устроена безопасность в Израиле. По моему мнению, она далека от совершенства, но со временем и новыми вызовами развивается и меняется.

В домах, построенных до 1991 года, обустраивают специальные укрытия, которых до этого не было

Известны трагические случаи, когда в результате обстрелов обломки снарядов пробивали стекло в, казалось бы, надежных и гарантированно защищенных сооружениях. Из-за этого гибли люди, но таких случаев – единицы.

В целом система безопасности в многоквартирных домах и частных зданиях Израиля оснащена всеми необходимыми стандартами и на самом высоком уровне.

Благодаря совершенной работе систем ПВО "Железный Купол" и "Праща Давида" удается отбивать около 95% ракетных атак врага. Не все враждебные цели сбивают, например, выпущенные над траекторией моря. Но это скорее плоскость экономической целесообразности – использование систем ПВО обходится государству очень дорого.

Школы и дошкольные учреждения, особенно те, которые находятся ближе к границе, оборудованы как одно сплошное бомбоубежище, их окна обычно выходят на противоположную сторону от Сектора Газа.

На трассах и поселках есть надежные укрепления, где всегда можно спрятаться во время обстрелов. Раньше их строили из бетона, теперь их укрепляют конструкцией из металла.

В разных городах разный уровень опасности, это зависит от расстояния, откуда ведутся обстрелы. Но в целом у людей есть считанные секунды, чтобы быстро принять решение при воздушной тревоге.

Алена Новгородская, основательница и управляющая партнерша Global Israeli Initiative

Алена Новгородская

Пример Израиля для Украины очень показателен, хотя я уверена, что нельзя полностью копировать этот опыт. У нас разные страны, разные территории, климат, население, разные ментальности. Также у нас разные угрозы и разные соседи. Следует учитывать особенности Украины и адаптировать опыт Израиля и других стран.

В определенном смысле Украине нужно стать "большим Израилем", с собственным лицом.

Наш главный израильский урок состоит в том, что нужно стремиться к самодостаточности, чтобы в критической ситуации не рассчитывать на чью-либо помощь.

Поэтому сейчас большая часть той гуманитарной помощи, которую оказывает Израиль Украине, – это передача опыта, который можно избирательно использовать.

Израиль изначально строился в ситуации военной угрозы, поэтому города планировали вместе со строительством бомбоубежищ. Сейчас они находятся в каждом районе. Добежать туда любой человек может в течение нескольких минут. Большинство из них в хорошем состоянии – оборудованы, с запасами воды, еды, консервов, с туалетами. Но довольно часто жильцы домов оставляют там свои вещи и велосипеды.

Во многих квартирах в новостройках Израиля есть мамады, но в нашем доме такой комнаты нет. То есть в случае воздушной тревоги нужно выбежать на улицу и перейти в соседний дом. Успеть нереально, поэтому мы просто спускаемся на лестничную площадку, где встречаемся со всеми соседями. Там ждем первые атаки. Если понимаем, что они будут продолжаться – отправляемся в бомбоубежище. Двух кошек мы с собой не берем. Они очень боятся сирен и сразу прячутся под кровать.

Все жители Израиля прекрасно знают, что делать в случае атаки. Если во время воздушной тревоги ты на улице, а рядом ничего нет – падаешь на землю и закрываешь голову руками.

Если есть заграждение – лучше спрятаться за него. Если ты в машине – нужно остановить ее, отбежать подальше, упасть на землю и закрыть голову руками. Идеально, конечно, чтобы рядом было бомбоубежище. В периоды обострений конфликтов люди стараются поменьше куда-то ехать и быть ближе к защищенным местам.

Терминология израильской гражданской обороны:

  • Мамад – (сокращение от «муган дыряти») – комната с массивными железобетонными стенами толщиной в 30 см, утолщенными перекрытиями, металлическими герметичными дверями, выдерживающими взрывную волну, стальными ставнями и фильтром воздуха для химической защиты. Могут быть либо в отдельной квартире, либо на каждом этаже многоквартирных домов. Также они обязательно должны быть в общественных зданиях.
  • Миклат – (с иврита – подвал, или бомбоубежище) – традиционные укрытия, которые есть почти в каждом доме и в общественных местах. Главная проблема миклатов, по свидетельству местных жителей, безответственное отношение к ним (если это помещение долго не используется по назначению, то превращается в склад велосипедов, детских колясок и т.п.), и это очень напоминает те проблемы, с которыми сталкивались в Украине перед войной во время рейда бомбоубежищ.
  • Ямы безопасности – сейчас почти не используются, но их создали в период обострений. Они нужны для того, чтобы, найдя подозрительный предмет, человек мог быстро переместить его в такую яму или металлическую бочку рядом. Но как неоднократно нам напоминают военные, подозрительные предметы неизвестного происхождения лучше вообще не трогать.
  • ТАМА 38 – программа реновации старых объектов, построенных до 1991 года. Согласно ей, девелоперы могут достраивать мамады в многоэтажках, а также несколько этажей квартир на продажу. Для этого необходимо согласие 75% жильцов дома.


Фото: timesofisrael.com, עדירל , Jewbask , Miriam Alster/Flash 90, theprepared.com , Adam Reynolds/Edition Lammerhuber, brightlightsearch.blogspot.com .

Опубликовано: 30 мая 2023
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