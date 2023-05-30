Остановки-бункеры и защищенные комнаты в квартирах: Как опыт Израиля может помочь Украине во время ракетных обстрелов

За более чем год полномасштабной войны украинские города пережили сотни жестоких ракетных обстрелов со стороны россии. Последний месяц выдался особенно "горячим" для киевлян – враг каждую ночь атакует мирных жителей дронами и разными видами ракет.

Еще с самого начала полномасштабной войны Украину начали сравнивать с Израилем и состоянием постоянной готовности к вызовам, в котором страна живет с 1948 года.

Насколько уместны такие сравнения и что из этого опыта нам может понадобиться, рассказывают жители Израиля.

Ульяна Дрючкова, журналистка, волонтер, в Израиле живет пять лет

Ульяна Дрючкова

Сравнение Украины с Израилем для меня звучит не очень корректно именно в контексте ракетных обстрелов: другие ракеты и расстояния, другая методология войны. Украина в своей борьбе сама понимает, что ей нужно, чтобы стать крепкой, и даже крепче Израиля.

Уже не секрет, что не только израильские специалисты, но и специалисты многих стран мира перенимают украинский опыт. Единственное, что похоже – умение израильтян жить во время постоянного военного конфликта. Ведь уже понятно, что угроза со стороны россии даже после победы никуда не денется, и с этим соседом, как бы он дальше не назывался, придется сосуществовать.

В Израиле есть специальная военная структура – командование тылом, он публикует инструкции о том, как должны действовать люди во время обстрелов

В Израиле все служат в армии. Я не уверена, что Украина должна идти по такому пути, но проходить курс оказания первой медицинской помощи, изучать правила обращения с оружием стоит всем. Страна не может позволить себе постоянно удерживать огромную армию в боевой готовности, это нерентабельно.

Здесь множество людей, которые находятся в запасе. В случае войны, первыми на себя удар принимают срочники, в течение 72 часов должны подтянуться резервы. Резервисты постоянно тренируются – раз в год и раз в четыре года проходят тренировки и сборы. Они встречаются в течение месяца, отрабатывают тренировки, затем возвращаются к привычной жизни. В этот месяц им платят зарплату, это как обычная работа.

Что касается укрытий, то все зависит от того, где находится здание. Если мы говорим о ближайшей полосе в радиусе 40 км от Сектора Газа, то там нет зданий без "мамадов", то есть укрепленных комнат в квартире

В таких городах, как Ашкелон или Сдерот (чуть больше километра по прямой от Газа) нет смысла жить, если в здании нет мамада. В случае любого обострения летит по этим городам.

По логике застройщика, даже в городе Сдерот у человека должно быть 15 секунд, чтобы добраться до любого бомбоубежища, независимо от того, где он находится.

Если обстрел застал на остановке – должна быть соответственно обустроена остановка. Такие уже появились в Харькове и Днепре, но их критически мало на такое количество населения.

Мне кажется, что города, которые приближены к линии фронта, должны быть с такими сооружениями. В Израиле в таких городах бомбоубежища на каждом шагу, в том числе на детских площадках. Благодаря стритарту их превращают в интересные истории, которые не пугают, а наоборот украшают город.

Мамады выглядят как обычные комнаты, чаще всего в них обустраивают детскую, потому что это самое безопасное место в квартире

Во время атак важно соблюдать правила: герметично закрыть двери и окна, включить внутри вентиляцию. Стальные заслонки, которые натягиваются на окна, достаточно тяжелые, и от многих женщин я слышала жалобы, что их иногда невозможно закрывать, со временем они становятся неисправными. И это тот случай, когда ты как хозяин квартиры должен отвечать за рабочие возможности этой комнаты, чтобы все работало.

В прошлом году ракета на юге страны попала именно в защитное помещение, там погиб ребенок. Трудно сделать какие-то выводы, почему так произошло – это зависит от того, соблюдали ли правила, все ли правильно было закрыто.

В городе Сдерот каждая остановка автобуса является укрытием, возле нее находится бетонная коробка, куда можно быстро зайти

В городе Ришон, где я живу, в Тель-Авиве или других центральных городах, вы не найдете такого на остановках. Во время недавних атак мы видели, как люди в Тель-Авиве очень быстро сбегали с пляжа, у них было фактически полторы минуты, чтобы спрятаться. Но особо там никуда не уйдешь, разве что в бетонные укрытия, которые можно найти на пляже, именно бомбоубежищ на остановках нет.

Когда начинаются активные обстрелы в центре, улицы Израиля фактически замирают, люди исчезают, сидят по домам.

Если тебя застала сирена на улице, командование тыла рекомендует просто лечь и найти какое-то углубление, если нет – лечь на землю, прижаться к земле, накрыть голову и переждать.

Алекс Кагальский, офицер полиции Израиля в отставке

Алекс Кагальский

Сравнения Украины с Израилем уместны лишь частично, потому что при каждом обострении на нашей земле случаются разные ситуации, и они глубоко индивидуальны. Приоритетная задача у наших военных – максимально защитить гражданскую инфраструктуру, а у государства – обеспечить ритм мирной жизни, а также при необходимости оказать необходимую медицинскую и социальную помощь.

Четкие и слаженные функции тыла влияют на оборонную способность страны в целом. И еще важно понимать, что служба в израильской армии – всеобщая обязанность каждого гражданина, ее проходят все: и юноши, и девушки (за небольшими исключениями), и они к этому готовятся с самого детства.

Все навыки, которые получают в израильской армии, затем используют в мирной работе – прежде всего, мгновенная готовность к чрезвычайным ситуациям и четкая железная дисциплина.

Меня не все устраивает в том, как устроена безопасность в Израиле. По моему мнению, она далека от совершенства, но со временем и новыми вызовами развивается и меняется.

В домах, построенных до 1991 года, обустраивают специальные укрытия, которых до этого не было

Известны трагические случаи, когда в результате обстрелов обломки снарядов пробивали стекло в, казалось бы, надежных и гарантированно защищенных сооружениях. Из-за этого гибли люди, но таких случаев – единицы.

В целом система безопасности в многоквартирных домах и частных зданиях Израиля оснащена всеми необходимыми стандартами и на самом высоком уровне.

Благодаря совершенной работе систем ПВО "Железный Купол" и "Праща Давида" удается отбивать около 95% ракетных атак врага. Не все враждебные цели сбивают, например, выпущенные над траекторией моря. Но это скорее плоскость экономической целесообразности – использование систем ПВО обходится государству очень дорого.

Школы и дошкольные учреждения, особенно те, которые находятся ближе к границе, оборудованы как одно сплошное бомбоубежище, их окна обычно выходят на противоположную сторону от Сектора Газа.

На трассах и поселках есть надежные укрепления, где всегда можно спрятаться во время обстрелов. Раньше их строили из бетона, теперь их укрепляют конструкцией из металла.

В разных городах разный уровень опасности, это зависит от расстояния, откуда ведутся обстрелы. Но в целом у людей есть считанные секунды, чтобы быстро принять решение при воздушной тревоге.

Алена Новгородская, основательница и управляющая партнерша Global Israeli Initiative

Алена Новгородская

Пример Израиля для Украины очень показателен, хотя я уверена, что нельзя полностью копировать этот опыт. У нас разные страны, разные территории, климат, население, разные ментальности. Также у нас разные угрозы и разные соседи. Следует учитывать особенности Украины и адаптировать опыт Израиля и других стран.

В определенном смысле Украине нужно стать "большим Израилем", с собственным лицом.

Наш главный израильский урок состоит в том, что нужно стремиться к самодостаточности, чтобы в критической ситуации не рассчитывать на чью-либо помощь.

Поэтому сейчас большая часть той гуманитарной помощи, которую оказывает Израиль Украине, – это передача опыта, который можно избирательно использовать.

Израиль изначально строился в ситуации военной угрозы, поэтому города планировали вместе со строительством бомбоубежищ. Сейчас они находятся в каждом районе. Добежать туда любой человек может в течение нескольких минут. Большинство из них в хорошем состоянии – оборудованы, с запасами воды, еды, консервов, с туалетами. Но довольно часто жильцы домов оставляют там свои вещи и велосипеды.

Во многих квартирах в новостройках Израиля есть мамады, но в нашем доме такой комнаты нет. То есть в случае воздушной тревоги нужно выбежать на улицу и перейти в соседний дом. Успеть нереально, поэтому мы просто спускаемся на лестничную площадку, где встречаемся со всеми соседями. Там ждем первые атаки. Если понимаем, что они будут продолжаться – отправляемся в бомбоубежище. Двух кошек мы с собой не берем. Они очень боятся сирен и сразу прячутся под кровать.

Все жители Израиля прекрасно знают, что делать в случае атаки. Если во время воздушной тревоги ты на улице, а рядом ничего нет – падаешь на землю и закрываешь голову руками.

Если есть заграждение – лучше спрятаться за него. Если ты в машине – нужно остановить ее, отбежать подальше, упасть на землю и закрыть голову руками. Идеально, конечно, чтобы рядом было бомбоубежище. В периоды обострений конфликтов люди стараются поменьше куда-то ехать и быть ближе к защищенным местам.

Терминология израильской гражданской обороны:

Мамад – (сокращение от «муган дыряти») – комната с массивными железобетонными стенами толщиной в 30 см, утолщенными перекрытиями, металлическими герметичными дверями, выдерживающими взрывную волну, стальными ставнями и фильтром воздуха для химической защиты. Могут быть либо в отдельной квартире, либо на каждом этаже многоквартирных домов. Также они обязательно должны быть в общественных зданиях.

– (сокращение от «муган дыряти») – комната с массивными железобетонными стенами толщиной в 30 см, утолщенными перекрытиями, металлическими герметичными дверями, выдерживающими взрывную волну, стальными ставнями и фильтром воздуха для химической защиты. Могут быть либо в отдельной квартире, либо на каждом этаже многоквартирных домов. Также они обязательно должны быть в общественных зданиях. Миклат – (с иврита – подвал, или бомбоубежище) – традиционные укрытия, которые есть почти в каждом доме и в общественных местах. Главная проблема миклатов, по свидетельству местных жителей, безответственное отношение к ним (если это помещение долго не используется по назначению, то превращается в склад велосипедов, детских колясок и т.п.), и это очень напоминает те проблемы, с которыми сталкивались в Украине перед войной во время рейда бомбоубежищ.

– (с иврита – подвал, или бомбоубежище) – традиционные укрытия, которые есть почти в каждом доме и в общественных местах. Главная проблема миклатов, по свидетельству местных жителей, безответственное отношение к ним (если это помещение долго не используется по назначению, то превращается в склад велосипедов, детских колясок и т.п.), и это очень напоминает те проблемы, с которыми сталкивались в Украине перед войной во время рейда бомбоубежищ. Ямы безопасности – сейчас почти не используются, но их создали в период обострений. Они нужны для того, чтобы, найдя подозрительный предмет, человек мог быстро переместить его в такую яму или металлическую бочку рядом. Но как неоднократно нам напоминают военные, подозрительные предметы неизвестного происхождения лучше вообще не трогать.

– сейчас почти не используются, но их создали в период обострений. Они нужны для того, чтобы, найдя подозрительный предмет, человек мог быстро переместить его в такую яму или металлическую бочку рядом. Но как неоднократно нам напоминают военные, подозрительные предметы неизвестного происхождения лучше вообще не трогать. ТАМА 38 – программа реновации старых объектов, построенных до 1991 года. Согласно ей, девелоперы могут достраивать мамады в многоэтажках, а также несколько этажей квартир на продажу. Для этого необходимо согласие 75% жильцов дома.