В Луцке построят жилой квартал на месте бывшего завода: каким он будет

406
Ирина Маймур
share share

В Луцке планируется построить новый современный квартал на месте бывшего завода «Электротермометрия».

Об этом сообщает городской совет Луцка.

Новый квартал построят в пределах улиц Ковельская, Шевченко и реки Стыр. Он будет состоять из жилых домов, торгово-офисных помещений и парковки. Планируемая этажность – от 3 до 24 этажей. Также предусмотрено строительство дошкольного учебного заведения.

Согласно проекту, административное здание завода, расположенное вдоль улицы Шевченко, будет сохранено и реконструировано под торгово-офисное. В горсовете уверены, что строительство новых коммерческих и административных объектов создаст новые рабочие места.

Кроме того, проект предусматривает обустройство подземных паркингов, велосипедных и прогулочных дорожек с зонами отдыха.

Также по всей территории квартала будет набережная на берегу реки Стыр.

Раньше мы писали, как изменится набережная и Оболонский остров после капремонта – Кличко показал проект перестройки.

Фото: визуализации Департамента градостроительства, земельных ресурсов и рекламы Луцкого городского совета

Опубликовано: 30 мая 2023
share share
В Киеве возле Национального цирка нарисовали новые переходы В Киеве возле Национального цирка нарисовали новые переходы В Киеве и нескольких городах происходят аварийные отключения света: что произошло В Киеве и нескольких городах происходят аварийные отключения света: что произошло Вышла компьютерная игра Death From Above: в ней нужно управлять украинским дроном Вышла компьютерная игра Death From Above: в ней нужно управлять украинским дроном Киевляне возмутились из-за скашивания травы на Пейзажной аллее Киевляне возмутились из-за скашивания травы на Пейзажной аллее В поддержку Украины: Brickmania Toys выпустит мини-фигурку Владимира Зеленского В поддержку Украины: Brickmania Toys выпустит мини-фигурку Владимира Зеленского Ночью россия массированно атаковала Киев дронами: есть раненые, погибла женщина Ночью россия массированно атаковала Киев дронами: есть раненые, погибла женщина Летом Украина может вернуться к графикам отключения света Летом Украина может вернуться к графикам отключения света Гид по Житнему рынку: где искать маринованные арбузы, жашковское сало и бесарабскую баранину Гид по Житнему рынку: где искать маринованные арбузы, жашковское сало и бесарабскую баранину
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.