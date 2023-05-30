В Луцке построят жилой квартал на месте бывшего завода: каким он будет

В Луцке планируется построить новый современный квартал на месте бывшего завода «Электротермометрия».
Об этом сообщает городской совет Луцка.
Новый квартал построят в пределах улиц Ковельская, Шевченко и реки Стыр. Он будет состоять из жилых домов, торгово-офисных помещений и парковки. Планируемая этажность – от 3 до 24 этажей. Также предусмотрено строительство дошкольного учебного заведения.
Согласно проекту, административное здание завода, расположенное вдоль улицы Шевченко, будет сохранено и реконструировано под торгово-офисное. В горсовете уверены, что строительство новых коммерческих и административных объектов создаст новые рабочие места.
Кроме того, проект предусматривает обустройство подземных паркингов, велосипедных и прогулочных дорожек с зонами отдыха.
Также по всей территории квартала будет набережная на берегу реки Стыр.
Раньше мы писали, как изменится набережная и Оболонский остров после капремонта – Кличко показал проект перестройки.
Фото: визуализации Департамента градостроительства, земельных ресурсов и рекламы Луцкого городского совета