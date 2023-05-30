В Киеве возле Национального цирка нарисовали новые переходы

На тротуаре у входа в Национальный цирк на Галицкой площади нарисовали новую разметку пешеходного перехода.

Об этом сообщает издание «Хмарочос».

На сайте контакт-центра 15–51 уже есть обращение с просьбой проверить, кто сделал эту разметку. Горожане пишут, что она выглядит так, словно ее нарисовали вручную.

Около месяца назад подобную разметку неизвестные нарисовали возле станции метро «Арсенальная». Тогда оказалось, что никто не знает, кто это сделал, коммунальщики убрали эту разметку.

Ранее мы писали, что в Киеве обустроили кольцевые развязки на восьми перекрестках.

Фото: «Хмарочос»