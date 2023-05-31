Часть набережной на Почтовой площади превратили в парковку

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Мария Иващук
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На набережной возле Почтовой площади часть пешеходной зоны превратили в места для парковки автомобилей. Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова в программе "Питаннячка Києва".

В этой зоне по проекту реконструкции площади должна была быть пешеходная зона со скамейками и зелеными насаждениями.

“Теперь скамейки у фонарей убрали и сделали вплотную к фонарам парковку. Очевидно, что гулять там не будешь, потому что для пешехода остается метра две ширины”, – отмечает депутат.

Семенова отмечает, что направила запрос с вопросом по поводу легальности парковки.

Так должна выглядеть набережная, согласно плану реконструкции

Напомним, что в мае в здании Речного вокзала открыли American University Kyiv.

Опубликовано: 31 мая 2023
Поштова площа
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