Часть набережной на Почтовой площади превратили в парковку

На набережной возле Почтовой площади часть пешеходной зоны превратили в места для парковки автомобилей. Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова в программе "Питаннячка Києва".
В этой зоне по проекту реконструкции площади должна была быть пешеходная зона со скамейками и зелеными насаждениями.
“Теперь скамейки у фонарей убрали и сделали вплотную к фонарам парковку. Очевидно, что гулять там не будешь, потому что для пешехода остается метра две ширины”, – отмечает депутат.
Семенова отмечает, что направила запрос с вопросом по поводу легальности парковки.
Напомним, что в мае в здании Речного вокзала открыли American University Kyiv.